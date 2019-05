Mês da Juventude em Vila Real com mais de duas dezenas de atividades

O Mês da Juventude 2019, que está a decorrer desde o dia 13 de abril e se prolonga até ao próximo mês de junho, conta com mais de duas dezenas de atividades preparadas pelo Município a pensar nos jovens Vila-realenses. Criatividade, solidariedade, desporto, escrita, voluntariado e meio ambiente, são alguns dos temas que serão abordados na edição deste ano, que conta ainda com algumas novidades.

Do vasto programa destaca-se, no dia 7 de maio, no grande auditório do Teatro de Vila Real, a Gala Miss e Mister Escola Vila Real 2019, uma iniciativa sempre muito aguardada e que promete ser uma noite de muito glamour proporcionando, como sempre, um bom espírito de amizade entre os participantes e que, para além da habitual eleição da Miss e do Mister Escola, contará com atuações magníficas proporcionadas por jovens artistas locais.

Nesta noite acontecerá ainda a mostra de vestidos reciclados “Juventude&Eco”, uma atividade que tem como principal objetivo apelar à criatividade artística e ao talento dos jovens através da apresentação de vestidos confecionados a partir de material reciclado, com temas alusivos a monumentos, personagens e festas de Vila Real.

Os Jovens e a Escrita, os Jovens e o Desporto e Os Jovens e a Arte, atividades para as quais são convidados jovens talentosos de Vila Real para darem a conhecer o seu percurso, bem como partilharem experiências de vida, são também dignas de destaque e merecedoras da atenção dos mais jovens.

A Arte na Rua, durante todo o mês de junho, é outra iniciativa inserida no Mês da Juventude com um enorme sucesso junto das escolas e da comunidade em geral, através da qual é dada visibilidade aos trabalhos realizados nas escolas, com a sua divulgação e exposição em diversos espaços da cidade de Vila Real. Este ano o desafio lançado foi na área da Olaria Negra de Bisalhães, sendo o resultado final apresentado em espaços públicos estratégicos da cidade, apelando à importância da arte na escola e na vida.

Este ano, o Município de Vila Real irá também celebrar, pela primeira vez, a Semana Europeia da Juventude, desenvolvendo atividades com jovens da União Europeia, envolvidos em programas Erasmus e outros. Esta decorre entre os dias 29 a 30 de abril e as atividades programadas terão lugar no Espaço Juventude, no dia 30 de abril pelas 10h e no dia 3 de maio, pelas 18h, entre outras.