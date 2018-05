Mês da Juventude 2018 em Vila Real

Nove semanas repletas de atividades é o que os jovens Vila-realenses podem esperar do Mês da Juventude 2018, uma iniciativa do Município de Vila Real que tem como público alvo os alunos do ensino básico e secundário, da rede pública, privada e cooperativa, incluindo do ensino profissional, do concelho de Vila Real.

A exemplo dos anos transatos o programa do Mês da Juventude inclui diversas atividades de índole literária, artística, desportiva, musical, solidária, entre outras, proporcionando a partilha de experiências e a confraternização entre os jovens.

O Mês da Juventude iniciou a 2 de maio, com a Gala Miss e Mister Escola e a Mostra de vestidos reciclados “JuventudeEco”, no Teatro de Vila Real. No decorrer da Gala irão também desfilar os trabalhos realizados no âmbito do projeto Juventude@Eco, que certamente irão deslumbrar a plateia, com o talento, a criatividades e a originalidade de alunos e professores, que dedicaram muitas horas de trabalho para confecionar verdadeiras obras de arte em material reciclado.

No dia 11 de maio, decorrerá o Peddy Papper City, uma atividade que leva os jovens participantes a percorrerem as ruas do centro histórico à procura de pistas para a resolução de enigmas ligados à saúde, ao desporto, ao monumentos e figuras locais. Pretende-se desta forma, proporcionar às escolas do concelho uma atividade lúdica e de aprendizagem com o objetivo de sensibilizar os alunos para a importância do trabalho em equipa, bem como o convívio e a prática desportiva.

No dia 16 de maio, duas jovens artistas, levarão até às escolas o seu testemunho na área das artes, partilhando com os alunos o seu percurso profissional, apelando à sua criatividade e ao despertar do interesse pela arte plástica, pintura e outras. No dia 18 de maio será a vez de o desporto ir à escola, com a participação de dois jovens com carreiras promissoras nesta área, um no karaté e outro na natação.

No dia 25 de maio, o jovem escritor André Fernandes percorrerá as escolas, partilhando com todo os seus livros, apelando a temas como o amor e os sentimentos.

No dia 27 de maio terá lugar o 95º aniversário do Corpo Nacional de Escutas, que será celebrado pela primeira vez em Vila Real, e que contará com a presença de centenas de jovens escuteiros de todo o país, trazendo festa, alegria e animação à cidade de Vila Real.

Do programa fazem ainda parte outras atividades como Os Jovens e o Voluntariado, Vila Real VERDE, estas preparadas pelo Município com o objetivo de promover a cidadania ambiental e valores como a solidariedade e o altruísmo.

A Arte na Rua, que este ano terá como tema os “3 Santos Populares”, encerrará a programação do Mês da Juventude 2018 com a exposição, em diversos espaços públicos da cidade de Vila Real, dos trabalhos realizados nas escolas.