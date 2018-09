A edição deste ano do Mercado Tradicional, que se realizou no domingo, dia 9 de setembro, trouxe até ao Centro Histórico da Vila muitos expositores e muita animação com a Festa da Rádio Dom Bosco.

Durante o dia foram vários os momentos de animação, com grupo de bombos, concertinas, quadros de animação de rua, e com a festa do 5.º aniversário da Rádio Dom Bosco que acrescentou ao evento vários nomes do panorama musical nacional, que deram um cunho ainda mais popular e animado a uma iniciativa que visa preservar as tradições dos antigos mercados à moda antiga, bem como trazer gente e animação ao centro histórico.

De salientar que no sábado, dia 8, decorreu ainda o 1.º Encontro de Colecionadores, organizado em parceria pelo Grupo de Amigos Colecionadores de Vila Real e pelo município de Sabrosa, e que reuniu no auditório municipal dezenas de colecionadores, essencialmente de pacotes de açúcar.