Mercado Municipal de Vila Real: Comerciantes pedem estacionamento gratuito nos dias de mercado

Um mês após o início das obras de requalificação do Mercado Municipal de Vila Real, que visam melhorar as condições de infraestrutura e disposição do espaço, o Notícias de Vila Real quis saber qual a posição dos comerciantes relativamente a estas mudanças e às possíveis melhorias, bem como o seu ponto de vista relativamente à construção do novo silo auto, na área do Seminário Diocesano de Vila Real, que irá contar com cerca de 235 lugares de estacionamento e um custo superior a quatro milhões de euros.

Fátima Magalhães, comerciante há 20 anos, considerou que as obras “estão a ser uma boa iniciativa”, sublinhando a elevação do telhado, embora a sua principal preocupação seja a ampliação dos espaços sanitários. Por outro lado, defendeu que os comerciantes deveriam possuir algum tipo de vantagem quanto ao pagamento nos estacionamentos. “Nos dias de mercado, o estacionamento para os comerciantes poderia ser gratuito. Deveriam arranjar um sistema, talvez um dístico, que nos isentasse do pagamento do estacionamento”, referiu a comerciante, realçando que os trabalhadores são constantemente punidos com multas, devido ao facto de não haver lugares disponíveis para estacionar. Partilhando da mesma opinião, com 50 anos de experiência, Manuel Nunes, residente em Lordelo, mostrou-se desapontado com as condições de saneamento e a falta de preocupação por parte de entidades municipais, uma vez que há “apenas uma casa de banho e um contentor móvel que não são suficientes para as mais de 500 pessoas que passam pelo mercado, às terças e sextas”.

Raquel Borges