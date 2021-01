Mercado Municipal de Lamego aberto com controlo reforçado

Durante o regresso do confinamento generalizado, em vigor até ao próximo dia 30 de janeiro, o Mercado Municipal de Lamego funcionará no horário normal, de segunda a sexta-feira, entre as 7h30 e as 18 horas, e ao sábado, entre as 7h30 e as 13 horas, de acordo com as normas e recomendações sanitárias em vigor.

Está prevista a realização de controlo de entrada à quinta-feira, dia de maior afluência e, caso seja necessário, também ao sábado. Os clientes devem permanecer aqui apenas o tempo estritamente necessário e cumprir todas as recomendações dos painéis informativos colocados à entrada.

Para aceder ao Mercado Municipal, é obrigatório respeitar o distanciamento físico de dois metros e utilizar máscara de proteção para segurança dos vendedores e consumidores.

Situado na Av. 5 de Outubro, este espaço é um local de referência na comercialização e abastecimento de produtos frescos, nomeadamente produtos hortícolas, pão, carne e peixe.

Fotografia de Arquivo