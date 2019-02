Os comerciantes do Mercado Municipal de Vila Real estão descontentes com a atual situação do edifício, pois, segundo o testemunho de vários lojistas, há inúmeros problemas, ao nível da estrutura do edifício e do estacionamento, que levam à ausência de clientes.

Rui Machado, funcionário das Carnes Landeiro, que está no mercado há cerca de 18 anos, defende que a situação global da superfície comercial “está cada vez pior” e que, mesmo se “foram prometidas obras na altura das eleições e mostrados projetos para as mesmas, estas nunca aconteceram”. O lojista mencionou, também, que o problema passa pelo estacionamento escasso. “Existe um parque de estacionamento, mas está a ser mal gerido e, para piorar a situação, ainda removem os estacionamentos nas ruas próximas”, declarou.

Quem também se debruçou sobre este assunto foi Berta Pereira, da loja Bacalhau Tradicional, que trabalha no mercado há, aproximadamente, 30 anos. A lojista sente que a regulação do parque de estacionamento devia ser mais apertada, porque “os clientes não têm sítio para estacionar e acabam por ir aos supermercados”.

Afonso Leite e Flávio Fernandes

