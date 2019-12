Mercado de Natal em Vila Real promoveu produtos locais

Realizou-se no fim-de-semana de 13 a 15 de dezembro, o Mercado de Natal, uma iniciativa promovida pelo Município para a qual convidou produtores, artesãos e outros empreendedores exclusivos do Concelho, com o objetivo de divulgar os produtos locais.

Ao longo de todo o fim-de-semana visitaram o Mercado, na Praça do Município, centenas de pessoas que aproveitaram para fazer algumas compras de Natal apoiando os produtores e artesãos locais presentes nos 66 expositores que integraram este evento. A animação infantil com a Parada do Pai Natal e as demais figuras e espaços natalícios fizeram também as delícias das crianças, dentro e fora da tenda e ao longo de todo o centro histórico.

O presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, mostrou-se visivelmente satisfeito com o número de visitantes e com o feedback muito positivo dado pelos expositores presentes, podendo assim afirmar que “o Mercado de Natal demonstra potencial de afirmação territorial”, realçando que “o próximo ano será mais prometedor ainda, para todos”.

Para além da diversidade e originalidade de alguns dos produtos disponíveis, os muitos visitantes que por ali passaram tiveram ainda a oportunidade de assistir à animação cultural proporcionada pela atuação dos seguintes grupos: Grupo de Cantares Aléu, Tuna da Campeã, Grupo de Bombos de Vilarinho de Samardã, Associação de Cultura, Etnografia e Folclore de Vale de Nogueiras, Grupo de Cantares “A Voz do Campo”, Grupo de Bombos Centro Cultural Lordelense, Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Águas Santas, Grupo de Cantares “Mar de Pedra”.

E porque o Natal é, por excelência, a época do ano onde a solidariedade está mais presente, o Mercado de Natal contou ainda com um espaço reservado a projetos de índole social que, assim, tiveram a oportunidade de se darem a conhecer e de angariarem fundos para as suas causas.

No próximo fim-de-semana, dias 20 a 22 de dezembro, o evento em destaque, e a não perder, é a Mostra de Natal, iniciativa promovida pelo Município desde 2013, que voltará a trazer até à Praça do Município as freguesias para mostrarem o que de melhor têm para oferecer, nomeadamente os aromas, sabores e tradições desta quadra natalícia.