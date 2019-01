No fim de semana de 30 e 31 de março, o Mercado Municipal de Vila Real vai ser transformado no “Mercado Criativo”, um evento que tem como objetivo dar a conhecer o trabalho de mais de 3 dezenas de criativos de diferentes áreas.

O “Mercado Criativo” é o culminar do projeto Douro Creative Hub, promovido pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, tendo já sido realizado o 1º concurso dos Criativos da Região, o mapeamento dos Criativos do Douro, o plano estratégico para a dinamização da economia cultural e um Creative Camp.

Nesse fim de semana, quem se deslocar ao espaço do Mercado Municipal irá encontrar um ambiente diferente, muito acolhedor, com exposições, palestras, concertos, gastronomia, atelieres e venda de produtos criativos. Os finalistas e vencedores do Prémio Douro Criativo irão ter destaque, contudo outros criativos terão também oportunidade de dar a conhecer os seus trabalhos à comunidade.

Durante este evento, será ainda apresentado o “levantamento” dos criativos dos 19 municípios pertencentes à NUTS III do Douro, uma espécie de portefólio criativo da região. O programa completo do “Mercado Criativo” será conhecido em breve.

Pretende-se nestes 2 dias celebrar a economia criativa, dar destaque aos criativos, pelo que o espaço irá conter atividades para as crianças, exposição dos criativos, animação e gastronomia.

O Douro Creative Hub, cofinanciado com o apoio do NORTE 2020, surgiu em 2017, tem como objetivo identificar, dinamizar, e promover as indústrias criativas da região do Douro. O projeto teve início em 2017.