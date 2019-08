Mercadinho, animação e música à “Capella”

No âmbito desta festa do tomate e em parceria com o projeto Capella, realizou-se a XI edição do Mercadinho da Capella, na praça da capela de Arroios, um misto de festa, com animação e petiscos, e venda de produtos das hortas locais, tais como cebolas, feijão, uvas, batatas e o produto com mais destaque, o tomate coração de boi.

Nesta edição, atuou o grupo de Cantares Tordilhões, dirigido pelo Maestro Fernando Lapa, que interpretou músicas tradicionais portuguesas.

Esta iniciativa de desenvolvimento e ação social, organizada pela Alltodouro, é um projeto de animação turística e cultural desenvolvido pela Greengrape que, este ano, segundo o presidente da junta de freguesia de Arroios, Ivo Moreira, “correu muito bem”. “A espectativa é sempre muito elevada e, este ano, tivemos a participação de mais pequenos produtores da nossa freguesia, mais pessoas a requisitar mesa para expor os seus produtos. Também notamos que o mesmo número de pessoas não é inferior às que tivemos no ano passado”, frisou Ivo Moreira.

Esta atividade teve um fim solidário, visto que os valores angariados irão reverter para a Cruz Verde de Vila Real. Imóvel de estilo Barroco, classificado como Monumento de Interesse Público desde 1993, a Capela de Arroios marca fortemente o largo comunitário envolvente e constitui o elemento físico em torno do qual se realizam os mercadinhos e os momentos culturais, que cruzam disciplinas artísticas como o teatro, a música, poesia, pintura, escultura, realizadas quer por artistas convidados, quer por pessoas da terra. Sítio ainda escondido dos olhares dos turistas, a Capela de Arroios, com o seu largo constituído por casas de granito, surpreende o visitante e afirma-se no contexto do Douro Património Mundial.

