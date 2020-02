Melhoria das instalações da Escola Fixa de Trânsito de Vila Real

O Município de Vila Real efetuou, recentemente, alguns trabalhos de melhoria das instalações da Escola Fixa de Trânsito, equipamento que tem desempenhado uma importante função pedagógica ao proporcionar, desde a mais tenra idade, os conhecimentos necessários à adequada integração na circulação rodoviária.

Realça-se a adaptação da sala de aulas teóricas para o formato de auditório, com capacidade para 50 pessoas, que potenciará, por um lado, um processo de ensino/aprendizagem mais dinâmico e interativo e, por outro lado, uma resposta mais equilibrada sempre que as condições climáticas não forem as ideais para atividades no exterior. O espaço foi ainda munido de um Activepanel PROMETHEAN 4K UHD, considerado um dos melhores monitores interativos para educação, que proporcionará uma experiência semelhante a um tablet na frente da sala de aula. A pista de atividade prática foi também ela intervencionada com vista a facilitar a sua utilização.

Desde que iniciou a sua atividade a Escola Fixa de Trânsito de Vila Real já recebeu um elevado número de crianças e jovens através do seu projeto educativo, disponível de segunda a sexta-feira. O Programa “Família” é outra das componentes disponibilizadas que permite às famílias a utilização gratuita das instalações e equipamentos da Escola Fixa de Trânsito aos sábados, domingos e feriados.

As instalações da Escola Fixa de Trânsito funcionam de segunda a sexta-feira entre as 9h00 e as 12h30 e das 14h às 17h30, e aos fins-de-semana e feriados, das 9h30 às 12h 30 e das 14h30 às 18h30.