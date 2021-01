Mau tempo em Vila Real: semáforo da Ponte de Ferro, junto ao Colégio da Boavista, está inoperacional

Decorrente dos ventos fortes que assolaram Vila Real na madrugada passada, o semáforo instalado junto ao Colégio da Boavista (próximo da Estação, na Rua Dr. Augusto Rua) foi derrubado e encontra-se, neste momento, inoperacional.

Por esse motivo e também pelo facto de todas as atividades letivas se encontrarem suspensas nos próximos 15 dias, devido ao estado de emergência em que nos encontramos, o sistema semafórico do cruzamento da Pensão Areias, na Av. 1º de Maio, ficará a funcionar com a circulação alternada durante todo o dia.

Logo que o sistema semafórico esteja novamente operacional, será retomado o normal funcionamento, sem prejuízo de eventuais alterações que, entretanto, possam vir a ser aprovadas pelo município e que, no momento adequado, serão devidamente divulgadas.