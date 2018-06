Mau tempo: autarquia de Lamego continua no terreno em permanência

A Câmara Municipal de Lamego informa que, devido ao mau tempo que se fez sentir ontem, que provocou diversas inundações, quedas de árvores e cortes de abastecimento público, continua no terreno em permanência com vista a atender prontamente a todas as ocorrências. Em simultâneo, está a envidar esforços para, em conjunto com representantes de proprietários e agricultores, efetuar um levantamento dos prejuízos causados, para avaliar todas as ações a tomar, nomeadamente interceder junto do Governo.

A salvaguarda de pessoas e bens, o restabelecimento dos serviços afetados, a limpeza das vias interrompidas e a resolução de situações particulares, nomeadamente a inundação de caves de habitações, são neste momento as principais prioridades dos serviços municipais.

A Proteção Civil Municipal coordena um dispositivo que integra os Bombeiros Voluntários de Lamego, a PSP, a GNR e a Divisão de Serviços Urbanos da autarquia, que atenderam até ao momento a mais de 50 situações de emergência no concelho de Lamego e que permanece disponível para quaisquer acontecimentos similares que possam ocorrer.

