Master Class da Banda Sinfónica Portuguesa e ContoContigo em Sabrosa

O passado fim-de-semana no concelho de Sabrosa teve mais uma agenda cultural preenchida com a realização de dois eventos de enorme qualidade organizados pelo Espaço Miguel Torga/Município de Sabrosa. O primeiro teve lugar no sábado, 7 de abril, com a Master Class da Banda Sinfónica Portuguesa – BSP e o segundo decorreu no domingo, dia 8 de abril, com o ContoContigo pela Peripécia Teatro.

Pelo segundo ano consecutivo o Espaço Miguel Torga organizou, em parceria com a Banda Sinfónica Portuguesa, uma Master Class de aperfeiçoamento artístico que contou com um concerto de Solistas da BSP no auditório municipal de Sabrosa. Esta iniciativa contou com o apoio da Banda de Música de Sabrosa.

No domingo, o Centro Paroquial de São Martinho de Anta encheu para acolher a 2.ª apresentação do ContoContigo, uma iniciativa do Espaço Miguel Torga, em parceria com a Peripécia Teatro, na qual são apresentados contos de Miguel Torga, convidando o público a partilhar histórias ou contos que lhes vão na memória. Esta atividade tem como objetivos fomentar junto do público do coração da região do Douro o gosto pela literatura, sendo que o conto é um género literário com implantação popular e, em particular, com forte tradição na região do Douro, divulgar a obra de escritores, fundamentalmente escritores portugueses e, em particular, Miguel Torga e diversificar a oferta de atividade cultural e artística no espaço rural, contribuindo especificamente para um maior conhecimento e reconhecimento da produção literária de escritores especialmente relacionados com o território duriense.

Os dois eventos foram de entrada livre e, no caso da Master Class, de inscrição gratuita.