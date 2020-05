Máscaras e distanciamento no regresso da feira de Lamego

A feira semanal de Lamego reabre esta quinta-feira com a obrigatoriedade de vendedores e visitantes cumprirem várias normas de segurança com o objetivo de conter a propagação da pandemia. O uso de máscara de proteção e o distanciamento físico serão fiscalizados. Também está prevista a realização de controlo das entradas.

Após ter estado suspensa durante mais de dois meses, a retoma deste mercado ao ar livre surge no seguimento da posição tomada, de forma unânime, pelos municípios que constituem a CIM Douro de viabilizar a reabertura das feiras. Uma decisão tomada depois do Governo ter incluído esta atividade económica na segunda fase do plano de desconfinamento.

Realizada todas as quintas de manhã, a feira de Lamego voltará a disponibilizar, no local de sempre, os habituais produtos, obedecendo a um conjunto de normas de funcionamento específicas que pretendem salvaguardar a saúde pública. Todos os feirantes devem disponibilizar solução antisséptica de base alcoólica. As pessoas, por outro lado, devem permanecer no recinto da feira apenas o tempo estritamente necessário à aquisição dos bens. “Será avaliado o respeito pelas condições sanitárias para a continuidade deste evento”, afirma o Presidente da Câmara Municipal, Ângelo Moura.

Recorde-se que na semana passada foi dado o primeiro passo deste processo de reabertura com a realização do mercado agrícola.