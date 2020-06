Marta Barbeiro é medalha de ouro no VivaDança

Foram seis as jovens bailarinas, entre as quais a vila-realense Marta Barbeiro, que durante o dia 20 de junho, se apresentaram com diversos solos desde o ballet clássico passando pelo contemporâneo e pelo neoclássico. A avaliação esteve a cargo de jurados de várias partes do mundo e a organização da competição, desta vez em live streaming, esteve a cargo do VivaDança, Portugal. No que diz respeito a resultados a escola não desiludiu.

No Escalão Júnior, a medalha de ouro foi para Marta Barbeiro como Solista de Ballet Clássico, já no Escalão Intermédio a medalha de outro foi atribuída à aluna Luana Fernandes como Solista de Dança Contemporânea e Clara Martins obteve duas medalhas de bronze quer em Clássico quer em Contemporâneo. O pódio do Escalão Sénior ficou representado pela medalha de prata de Maria Abreu Borges como Solista de Clássico. A aluna Marta Barbeiro foi ainda premiada com um Vale Dance Direct.