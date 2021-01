Marcelo Rebelo de Sousa venceu no distrito e no concelho de Vila Real de forma expressiva

Marcelo Rebelo de Sousa foi, esta noite, reeleito Presidente da República, com cerca de 62 por cento dos votos, após o ato eleitoral realizado hoje, em contexto de pandemia de Covid-19. André Ventura deverá ser o segundo candidato mais votado, ficando à frente de Ana Gomes.

No distrito de Vila Real, a vitória foi igualmente expressiva, com 63,50 por cento e 47,960 votos. André Ventura foi o segundo candidato mais votado no distrito, com 13,70 por cento, seguindo-se Ana Gomes, com 11,42 por cento. Seguem-se Vitorino Silva, e Marisa Matias, com 3,51 e 3,26 por cento, respetivamente. Em último lugar estão João Ferreira e Tiago Mayan Gonçalves, com 2,53 e 2,08 por cento dos votos.

Votaram, neste distrito, 77,204 pessoas, num universo de 215,612 eleitores inscritos (35% dos votantes).

No concelho de Vila Real, os resultados foram semelhantes. Marcelo Rebelo de Sousa consegue 58,85 por cento dos votos. André Ventura é, de igual forma, o segundo candidato mais votado, com 14,32 por cento dos votos. Ana Gomes ficou atrás de Ventura, com 13,94 por cento. Marisa Matias é a quarta mais votada, com 3,71 por cento.

Vitorino Silva, Tiago Mayan Gonçalves e João Ferreira conseguem, respetivamente, 3,25, 3,06 e 2,88 por cento da votação.

No concelho de Vila Real votaram 21,872 pessoas, num total de 50,002 inscritos (42% dos inscritos).