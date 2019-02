Marcelo estará presente nas cerimónias fúnebres de António Passos Coelho

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará em Vila Real, esta terça-feira, para estar presente nas cerimónias fúnebres de António Passos Coelho, que decorrerão a partir das 11h na Igreja do Calvário.

António Passos Coelho faleceu ontem, segunda-feira, aos 92 anos.

Nascido a 31 de maio de 1926 na aldeia de Vale de Nogueiras, no concelho de Vila Real, António Passos Coelho era médico, especialista em pneumologia e destacou-se na luta contra a tuberculose. Escreveu diversos livros, desde poesia a romances. No panorama político, foi presidente da Assembleia Municipal de Vila Real e presidente da Comissão Política Distrital do PSD.