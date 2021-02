Manuel Monteiro é o candidato do PS à Câmara Municipal de Peso da Régua

A Comissão Política Concelhia do PS de Peso da Régua aprovou no dia 6 de fevereiro a candidatura de Manuel Monteiro, atual presidente da União de Freguesias de Peso da Régua e Godim, à presidência da Câmara Municipal de Peso da Régua, às próximas eleições autárquicas de outubro.



Em declarações, o candidato à Câmara considera que “este é um desafio que aceito com redobrado sentido de responsabilidade e espírito de missão, com o intuito de responder aos graves problemas do concelho e preocupações dos Reguenses”. Quanto às prioridades do seu projeto autárquico, Manuel Monteiro afirma que o seu programa será focado principalmente “na recuperação da economia apoiando o tecido social e económico do concelho, sem esquecer uma forte aposta nas nossas freguesias rurais”. “O concelho precisa desesperadamente de uma nova dinâmica e de seguir um novo paradigma de desenvolvimento centrado na

criação de valor, dando perspetivas de futuro aos Reguenses e combatendo a desertificação através da criação de políticas ativas

de atração de investimento”, afirma.



Referiu também, que “as situações de crise social, económica e associativa provocadas pela Pandemia Covid-19 serão uma prioridade da sua ação política”.



A elaboração do programa, diz “será feita numa lógica dinâmica e inclusiva, ouvindo a sociedade civil. Os Reguenses poderão contribuir com as suas ideias através de uma plataforma online que será lançada em breve”.



Quanto às expetativas para a campanha, Manuel Monteiro conclui “Os Reguenses conhecem-me. Sabem que podem contar comigo. Sempre pautei a minha ação enquanto autarca pelos valores do trabalho e proximidade. Serão esses mesmos valores que guiarão este projeto.”



Foi ainda anunciado o nome de Carla Borges para encabeçar a lista à Assembleia Municipal de Peso da Régua.