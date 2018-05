Manhãs no Parque Corgo a partir do dia 20 de maio

Após o sucesso dos anos anteriores, o Município de Vila Real, com o apoio de várias Academias, Ginásios, Clubes e Associações do concelho, voltará a dinamizar as manhãs de domingo do parque Corgo, das 9h30 às 11h30, com o regresso da iniciativa Manhãs no Parque Corgo.

Com início previsto para o dia 20 de maio, serão dez semanas recheadas de bons motivos para ir até ao Parque Corgo e aproveitar a oportunidade para praticar diversas modalidades desportivas naquele que é um dos locais mais aprazíveis de Vila Real.

Mais do que desenvolver uma modalidade específica, pretende-se transformar o Parque Corgo num espaço transdisciplinar, onde cada cidadão, semana após semana, possa participar em variados desportos e atividades. De destacar este ano as mega aulas de cycling, jump e zumba, uma caminhada promovida pelo centro municipal de marcha e corrida, e as diversas atividades de fitness dos ginásios/academias de Vila Real.

O Município de Vila Real consciente da importância deste pulmão verde no centro da cidade tem investido na sua manutenção e na realização de eventos desportivos que aproximem a população deste espaço, seja para praticar desporto ou simplesmente usufruir de momentos de lazer.

