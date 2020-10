Mais um caso de infeção por Covid-19 no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro

Subiu para cinco o número de casos de Covid-19 no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), em Vila Real. São agora quatro profissionais (dois enfermeiros e dois assistentes operacionais) e um utente os infetados com o novo Coronavírus. De referir que no sábado foram detetados quatro casos na doença, nesta unidade.

A unidade hospitalar anunciou, ainda, que este novo caso surgiu na sequência dos rastreios que tem vindo a fazer nos últimos dias. De um total de 236 testes de despistagem já realizados a profissionais e utentes do Serviço de Medicina Interna, 231 deram resultados negativos, aguardando-se ainda o resultado de 12 testes.

O Conselho de Administração do CHTMAD reafirma que foram tomadas todas as medidas necessárias e que estão reunidas todas as condições de segurança, tanto para profissionais como para utentes, mantendo o Centro Hospitalar o seu normal funcionamento.