Mais seis trilhos de visitação reforçam aposta no Turismo de Natureza em Chaves

A autarquia está a implementar e homologar mais seis trilhos de visitação do Património natural e cultural, de forma a potenciar o turismo de natureza na região, numa clara aposta na afirmação do concelho enquanto destino turístico diferenciador e integrador.

Este projeto que consiste na construção de trilhos como Vidago – Arcossó (trilho da água), Seara Velha – Castelões, Vilarelho da Raia, Castelo de Monforte, Quinta do Rebentão e Moinhos de São Lourenço, visa contribuir para a preservação, conservação e valorização do património natural, paisagístico e cultural presente em algumas freguesias do concelho, de forma a que estas possam contribuir para a dinamização da economia local e para a melhoria da vida das populações.

A empreitada iniciada recentemente, orçada em 160 mil euros, permitirá construir percursos aliciantes que privilegiam a passagem em caminhos públicos, tradicionais e antigos, próximos a locais de interesse das localidades e que vão divulgar o património material e imaterial dos territórios, promovendo desta forma a prática do pedestrianismo.

Este projeto, que inclui trabalhos de limpeza do estrato arbustivo, pinturas em elementos naturais, implementação de sinalética, bem como colocação de estruturas de apoio, deverá ficar concluído em março de 2020 e resulta de uma candidatura apresentada ao Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR20202), designada “Trilhos de visitação do património natural e cultural do concelho de Chaves”, com uma comparticipação comunitária de 50%.