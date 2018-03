Mais dois campeões de Karate para a ADKVR

Mais uma vez excelentes resultados para a Akademia de Karate de Vila Real no passada fim de semana em Gondomar, na 3.ª edição da Liga Olímpica de Karate, uma organização da Federação Nacional de Karate de Portugal.

Henrique Carvalho no escalão de -68kg cadetes venceu todos os combates desta prova extensa, visto que todos competem contra todos e o atleta da ADKVR que nesta prova subiu de peso, teve uma prestação exemplar ao vencer sem derrotas, sagrando-se campeão. Laura Pires no escalão de -61kg venceu também a prova mas por pontos visto que perdeu um combate, esta atleta que participou pela primeira vez no escalão sênior, demonstrou uma grande maturidade técnica e tática. Ana Madureira – 50kg, competiu no escalão -61kg, um escalão difícil para esta atleta tendo em conta a discrepância de peso mas mesmo assim conseguiu uma belíssima prestação ficando pela 3.ª posição.

De salientar que todos estes atletas fizeram parte da Seleção Norte, numa prova que se disputou na noite de sábado a partir das 21:30h. Este torneio de seleções foi disputado entre as 6 seleções existentes, Norte, Centro Norte, Centro Sul, Sul e ilhas. Depois de muitos combates para todos ainda houve tempos para a seleção norte tornar-se vencedora.

Parabéns mais uma vez para os atletas as AKVR pelos excelentes resultados que elevam desportiva e socialmente o nome da nossa cidade.