Mais de vinte mil participantes n´A Mais Bela Corrida Do Mundo

O circuito EDP Running Wonders está de regresso ao Douro no dia 27 de maio, para a realização da XIII edição da Meia Maratona do Douro Vinhateiro, reconhecida como “A Mais Bela Corrida Do Mundo”. A segunda etapa em 2018 do circuito de meias maratonas em patrimónios mundiais leva à mais Antiga Região Demarcada do Mundo mais de vinte mil participantes no maior evento desportivo da região duriense.

A etapa EDP Running Wonders do Douro Vinhateiro terá uma meia maratona (21k) e uma caminhada de seis quilómetros, com a emblemática partida sob o rio Douro, em plena Barragem de Bagaúste, permitindo aos milhares de participantes de todo o planeta desfrutarem do “prodígio de uma paisagem” tantas vezes descrita por Miguel Torga, naquela que foi considerada a melhor estrada do mundo e que liga o Pinhão ao Peso da Régua.

As atividades do secretariado, da Running Village e Running Care, que incluem o levantamento dos dorsais, mostra de atividades económicas locais e rastreios de saúde gratuitos, começam no dia 25 de maio, a partir das 10 horas, no Museu do Douro. Neste espaço, vão ocorrer também algumas manifestações culturais, sociais e desportivas.

As inscrições podem ser realizadas em www.runningwonders.com ou nas instalações dos diversos parceiros locais (a lista pode ser consultada no mesmo site). As EDP Running Wonders são uma organização da GlobalSport.

O circuito engloba ainda as provas de Cáceres (Espanha), Guimarães (24/06), Dão (23/09), Coimbra (21/10), Sintra (11/11) e Évora (25/11).