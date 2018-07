Iniciaram-se no dia 9 de Julho, as atividades do projeto Férias Ativas 2018 promovido pelo Município de Santa Marta de Penaguião e que este ano conta com a participação de mais de trezentos jovens entre os 6 e 16 anos.

Neste âmbito, e durante dois meses, são muitas as atividades propostas pela organização. Os jovens poderão participar em jogos desportivos, caminhadas, iniciação ao tiro com arco e flecha, idas à praia, gincanas com carros de pedais, práticas aquáticas, cinema, bem como ter um primeiro contacto com o roteiro pela EN 2, assistir a peças de teatro da Filandorra -Teatro do Nordeste e visitar o Centro de Tropas de Operações Especiais, em Lamego – CTOE.

Este programa que já vai na sua 4ª edição tem vindo, ano após ano, a conquistar mais participantes. Algo que é do agrado deste executivo municipal pois considera-se o campo de férias uma oportunidade de sociabilização lúdica, cultural e desportiva bem como um incremento das boas práticas ambientais e saudáveis incutindo aos participantes valores de uma cidadania íntegra.

De salientar que este projeto que conta com a colaboração do IPDJ e do CLDS-3G, é totalmente gratuito, sendo que a autarquia faculta também a todos os participantes o transporte e a alimentação