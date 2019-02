A Câmara Municipal de Vila Real anunciou, na passada segunda-feira, em conferência de imprensa, que foi aprovado um financiamento de 578 144€ para a realização de ações incluídas no Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

“Com a aprovação de duas candidaturas relativas às infraestruturas de defesa contra os incêndios e à estabilização de emergência pós-incêndio, fica concluído o financiamento necessário para a realização da totalidade das ações preconizadas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) que visam tornar os espaços florestais do concelho de Vila Real menos vulneráveis aos incêndios florestais”, afirmou Rui Santos, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real.

De entre as várias ações candidatadas que foram aprovadas, estão incluídas a construção de 162 hectares de rede primária de defesa contra incêndios, de 16 hectares da rede secundária de defesa, de 3 hectares de rede viária florestal, a intervenção em 195 hectares para a instalação de mosaicos de defesa da floresta, a construção de um ponto de água, entre outros. Ao todo serão intervencionados 553 hectares e as intervenções deverão estar concluídas até ao final deste ano. “Com a conclusão destes investimentos, serão, claramente, ultrapassados os objetivos inscritos no PMDFCI, unanimemente aprovados pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Vila Real”, concluiu Rui Santos.

Cláudia Richard

