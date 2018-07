O Programa de Ocupação de Tempos Livres promovido pela Câmara Municipal, “Boticas Mexe”, arrancou esta quarta-feira, dia 27 de junho, com a receção de mais de uma centena de jovens, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

A dar as boas-vindas aos participantes esteve o Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, acompanhado pela Vereadora Maria do Céu Fernandes.

Fernando Queiroga destacou a forma como cada um dos participantes deve encarar as funções que lhe forem atribuídas.

“É fundamental que se respeitem as regras de funcionamento das entidades onde vão desempenhar funções e encarem as tarefas que vos forem atribuídas com responsabilidade, pois serão responsáveis pela divulgação e promoção do nosso concelho”, realçou o autarca.

Fernando Queiroga aproveitou ainda a oportunidade para referir que “é gratificante constatar que, de ano para ano, o número de participantes tem vindo sempre a aumentar. Isto é a prova de que estamos a fazer as escolhas certas.”.

O Programa de Ocupação de Tempos Livres “Boticas Mexe” decorrerá durante os meses de julho e agosto e tem como público-alvo jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 25 anos, naturais ou residentes no concelho.

Os participantes desempenharão funções em áreas como Ambiente e Proteção Civil, Ação Social, Cultura e Património e Turismo e Lazer.

Este programa visa promover a ocupação dos tempos livres dos jovens, orientando-os para o desempenho de atividades ocupacionais que proporcionem a conquista de hábitos de voluntariado, que permitam o contacto experimental com algumas atividades profissionais e que potenciem a capacidade de intervenção e participação social.