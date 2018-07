Neste verão, mais de uma centena de crianças e jovens do concelho de Mondim de Basto estão a participar no programa da autarquia que pretende ocupar, de uma forma saudável, este período de férias escolares.

Seja no concelho ou em diversas cidades do norte do país, as atividades têm proporcionado momentos de grande convívio e alegria entre os participantes.

Destacamos do programa deste ano, as visitas ao Museu do Carro Elétrico (Porto), ao Palácio dos Biscaínhos (Braga) e ao Parque Temático de Santa Maria da Feira, mas também os passeios no Campo do Seixo, as visitas às Aldeias de Travassos e Pioledo, bem como as atividades na Piscina Municipal, os torneios e os workshops com os escuteiros de Mondim.

Um programa gratuito para as famílias que está a ser assegurado por uma equipa de monitores da autarquia, em parceria com associações do concelho, como a Thamuse e o Agrupamento de Escuteiros.

Para além das atividades, a autarquia continua a assegurar, até ao dia 31 de julho, o serviço de refeições e o prolongamento de horário das 07:45h até às 19:00 horas.