Mais de 900 participantes na 6ª Caminhada Noturna – Marão D’Ouro

A 6ª Caminhada Noturna – Marão D’Ouro realizada neste fim-de-semana, 6 e 7 de Julho, entre o Santuário do Viso em Fontes e a Senhora da Serra no Marão voltou a ser um sucesso, assumindo-se assim como uma referência nas atividades do género a nível nacional.

A organização aponta para a presença de mais de 900 caminheiros, com referência para participantes alemães, espanhóis e franceses, nomeadamente e em particular, uma comitiva da Câmara francesa da vila de Larçay, vila geminada com Santa Marta de Penaguião.

Depois de servido o já famoso arroz de feijão no pote, e da animação com baile popular no recinto, os participantes iniciaram por volta da 1H00 de domingo a subida à serra, tendo sido recebidos no topo do Marão com um reconfortante caldo de cebola e um magnífico crepúsculo matutino. O nascer do sol foi o momento mais aguardado da caminhada e, ao surgir dos seus primeiros raios encantou todos os presentes ficando para sempre marcado na memória de quem o viveu. O regresso culminou com o tradicional pequeno-almoço de café no pote que retemperou as energias gastas pelos caminheiros.

No final do percurso, o Presidente da Câmara Municipal, Dr. Luís Machado, manifestou a sua satisfação pela adesão dos participantes e pela forma como decorreu, agradecendo a colaboração dos Bombeiros, GNR e do Corpo Nacional de Escutas-Agrup.687 de Fontes.