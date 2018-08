O maior e mais importante Concurso Pecuário da Raça Maronesa realizou-se, no passado dia 24 de agosto na Freguesia do Bilhó, em Mondim de Basto.

Organizado pela Junta de Freguesia do Bilhó e integrado nas Festas de S. Bartolomeu, este concurso é considerado, por entidades e especialistas, um dos mais antigos e o maior concurso de gado de toda a região.

Divididos por 7 secções, às quais correspondiam diferentes categorias de gado, os prémios monetários atribuídos representaram um investimento superior a cinco mil euros. A organização atribuiu ainda um prémio de presença a cada animal não premiado. Participaram no concurso dezenas de criadores de toda a região.

Incentivar e fomentar a atividade pecuária na região, bem como premiar a qualidade dos animais autóctones, foram os principais objetivos deste concurso que contou com o apoio financeiro da Câmara Municipal de Mondim de Basto, do Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, da Associação de Criadores do Maronês e do Conselho Diretivo de Baldios do Bilhó.

O Presidente da Câmara, Humberto Cerqueira com o Vereador Paulo Mota e o Presidente da Assembleia Municipal, Valentim Macedo, marcaram presença durante o concurso e na entrega de prémios.