Magia do Natal regressa com Concurso de Montras em Lamego

A magia do Natal vai regressar à cidade de Lamego pela mão da Câmara Municipal que volta a dinamizar a campanha “Natal, Comércio Tradicional” com o objetivo de incentivar os lamecenses a fazerem aqui as suas compras. Como primeira medida, durante a época mais festiva do ano, a autarquia convida os estabelecimentos comerciais da cidade, qualquer que seja o seu ramo de atividade, a participar no concurso “Montras de Natal” que selecionará as montras mais bonitas. A partir de 1 de dezembro, os estabelecimentos aderentes estarão decorados para a apreciação das pessoas.

Na contagem decrescente para a noite mais familiar do ano, a cidade de Lamego também terá iluminação festiva e diversa animação de rua.

Em breve, a Câmara Municipal de Lamego anunciará medidas adicionais de apoio direto ao comércio tradicional e à economia local, numa época em que por norma aumentam os hábitos de consumo.

A ficha de inscrição para os lojistas que desejam participar no concurso “Montras de Natal” já se encontra disponível em www.cm-lamego.pt e no Balcão de Atendimento do Município de Lamego. O período de inscrições termina a 30 de novembro. No final, serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados.