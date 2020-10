MACNA recebe exposição “O Pequeno Mundo” com entrada gratuita no dia 01 de novembro

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), apresenta a exposição “O pequeno mundo, a partir da Coleção da Caixa Geral de Depósitos”, com entrada gratuita no próximo dia 01 de novembro, de acordo com a lotação máxima do espaço, no cumprimento das normas da DGS.

Organizada no âmbito do protocolo de colaboração estabelecido entre o Município e a Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest, em 2019, esta exposição inicia um relacionamento institucional que se quer profícuo e prolongado no tempo. Com a curadoria de Sérgio Mah, apresenta-se uma mostra que reúne mais de 70 trabalhos de 24 artistas representados na coleção da CGD. Conta com obras de Álvaro Lapa, Ana Hatherly, Ana Jotta, Ana Vieira, Ângelo de Sousa, António Sena, Hugo Canoilas, Joaquim Bravo, Joaquim Rodrigo, Jorge Molder, Jorge Pinheiro, Jorge Queiroz, José Pedro Croft, Julião Sarmento, Lourdes Castro, Luísa Correia Pereira, Pedro Casqueiro, Pedro Sousa Vieira, René Bertholo, Rui Chafes, Rui Sanches, Susanne Themlitz, Vítor Pomar, e ainda com uma nova obra de um artista convidado, Gonçalo Barreiros.

Entre pintura, desenho, escultura, instalação e fotografia, encontram-se muitas das figuras maiores da arte portuguesa das últimas décadas, evocando-se uma das mais distintivas faculdades da prática artística, a possibilidade de criação de mundos peculiares, entre-mundos, quase-mundos, mundos paralelos, alternativos e projetivos que interpelam as realidades vividas.