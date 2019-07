MACNA e Fundação de Serralves promovem atividades educativas

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), em colaboração com o Serviço Educativo da Fundação de Serralves, vão desenvolver três atividades, no âmbito da exposição “Helena Almeida – Habitar a obra: Na Coleção de Serralves em Chaves”.



No dia 28 de julho (domingo), pelas 14h30, terá lugar uma visita orientara à referida exposição para o público em geral. Às 16h00, realizar-se-á uma Oficina para Famílias, sob o mote “Pintar para a frente” (a partir dos 3 anos de idade). Partindo da obra da artista, pretende-se em família criar uma série de autorretratos, olhando para nós próprios de uma forma que nunca experimentámos antes. A primeira atividade terá a duração de 1 hora, quanto à segunda decorrerá ao longo de 2 horas.

No dia seguinte, 29 de julho, decorrerá uma ação de formação para técnicos de museus, professores, agentes culturais e outros interessados. Esta ação abordará questões de natureza teórica pensadas para os agentes de mediação relacionados com a exposição, incluindo ainda docentes da região e agentes culturais locais ou outros interessados. Esta ação pretende-se dinâmica, direcionada aos conteúdos da exposição e relacionada com a experiência prévia de cada um dos participantes. Terá ainda temáticas de interesse transversal à sociedade contemporânea.

A participação é limitada a 25 pessoas por cada atividade.As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias. Os interessados podem fazê-lo no MACNA, por e-mail (mac.nadirafonso@chaves.pt) ou pelo telefone 276 340 501 (ext 641).