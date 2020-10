Luís Pedro Martins assume liderança da Associação de Turismo do Porto e Norte

Luís Pedro Martins tomou hoje posse como novo presidente da Associação de Turismo do Porto e Norte (ATP), depois do ato eleitoral do passado dia 17 de setembro, em que a lista que encabeçou mereceu 98,5% dos votos, numa das eleições mais participadas de sempre para aquela instituição.

Passa, assim, a acumular com o cargo de presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, concretizando-se um anseio demonstrado diversas vezes por Luís Pedro Martins de que fosse possível unificar as lideranças das duas organizações de turismo da região Norte, e assim definir e implementar uma estratégia comum de promoção do destino nos vários mercados emissores. “Vivíamos uma situação sui generis, que não se verificava em mais nenhuma região do País, com uma estratégia bicéfala de promoção do destino. Se no passado já não fazia sentido, hoje, perante o grande desafio que será o pós-covid, é vital estarmos unidos”, lembra Luís Pedro Martins.

Ciente das responsabilidades que advêm do novo cargo, até pelo expressivo resultado alcançado, o novo presidente mostra-se “honrado” com a escolha e garante que “há agora condições para desenhar uma marca de destino única e o respetivo plano de marketing alinhado com a estratégia de desenvolvimento turístico do destino. No domínio prático, com a integração funcional entre as equipas de marketing e comunicação, acolhimento e comercialização e promoção turística, teremos uma marca oficial de turismo capaz de responder às necessidades e desafios dos negócios do turismo e às necessidades do crescimento sustentável dos territórios.”.

Ainda antes das eleições, ATP e TPNP assinaram um memorando de entendimento, onde se pode ler que “será profícuo para ambas a promoção e o reforço da cooperação recíproca das partes, assim assegurando que partilham da mesma visão estratégica para o desenvolvimento turístico do Porto e Norte de Portugal e permitindo a exploração e a exponenciação das sinergias daí potencialmente resultantes. Tendo em vista cumprir estes propósitos, a ATP alterou os seus estatutos, modificando, nomeadamente, a natureza, composição e designação dos seus órgãos sociais, permitindo a intervenção da TPNP no Conselho Estratégico e na Direção da ATP.

Para que fosse possível atingir este objetivo, em muito contribuiu o clima de cooperação existente ao longo do último ano e meio entre a TPNP e a ATP, até aqui liderada pelo vereador da CMP, Ricardo Valente, o que levou a que, mesmo antes de avançar para uma junção, já tenha sido possível fazer uma série de iniciativas conjuntas, destacando-se a campanha «O Norte É Lá em Cima».

Até à data, a TPNP estava responsável pela promoção junto do mercado nacional e o mercado internacional de proximidade (regiões autónomas espanholas da Galiza e de Castela e Leão), enquanto a ATP fazia toda a restante promoção externa do território.

A Direção que hoje toma posse é composta pelo representante da Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, pelo representante da Câmara Municipal do Porto, Ricardo Valente, pelo representante da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, representante da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, da Ana Aeroportos, representada por Fernando Vieira, Fundação Serralves, por Ana Pinho, entre outros representantes de classes setoriais da hotelaria, turismo e restauração. A este propósito, é digno de nota de que pela primeira vez na história da ATP, todas as 10 empresas eleitas pelos pares como “Representantes de Classe” integram os Órgãos Sociais neste mandato.

Este processo de aproximação começou em março de 2019, após uma primeira reflexão entre o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, e Luís Pedro Martins, na altura presidente da TPNP. Um passo decisivo acontece em maio de 2019, quando a Assembleia Geral da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal aprovou, por unanimidade, a proposta do então presidente com vista à participação da TPNP, enquanto associada, na ATP, reatando uma relação institucional entre ambas as instituições.