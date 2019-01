O atleta aguiarense Luís Miguel Saraiva, que representa o Sporting de Braga, venceu no passado sábado a 13ª Corrida de São Silvestre de Vila Real, prova com uma extensão de 10 quilómetros e que contou com 500 participantes.

O aguiarense, de 25 anos, que repetiu o feito do ano passado, ganhou a prova com um tempo de 30.28 minutos. Em segundo lugar no pódio masculino ficou Nuno Costa, do Maia AC, com um registo de 30.29 minutos. O terceiro a cortar a meta foi António Silva, do Sporting, que ficou a 27 segundos do líder.

No sexo feminino, Clarisse Cruz, do Greca, foi a primeira atleta a cortar a meta com um tempo de 35.39 minutos, seguida de Sónia Ferreira, do Sporting de Braga, e de Cláudia Pereira, de Os Santapolónia.

A 13ª edição desta prova foi organizada por Câmara Municipal, Regimento de Infantaria nº 13, PSP, Associação de Atletismo de Vila Real, Junta de Freguesia de Vila Real e Fundação Inatel.

Deixe o seu Comentário

Comentário