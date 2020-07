Lua Cheia – Arte na Aldeia regressa a Coêdo, Adoufe

A Lua Cheia – Arte na Aldeia, um evento organizado pela Peripécia Teatro, regressa à aldeia de Coêdo, na freguesia de Adoufe, concelho de Vila Real, com todas as normas de segurança indicadas pela Direção-Geral de Saúde. Nestes seis deias, a Peripécia de Teatro, adaptou-se a esta nova realidade, alterando o modo de funcionamento com “um novo conceito de festival”. “Com a pandemia de Covid-19 e as normas de segurança, tornou-se inviável a realização dos espetáculos nos moldes habituais, porque os espetáculos os espetáculos eram realizados em sítios íntimos, pequenos, com pouco espaço, que não permitiam o distanciamento social. Por isso, vamos aproveitar estes meses mais quentes para fazer um formato diferente que se assemelha a um festival”, explicou Sérgio Agostinho, diretor-artístico da Peripécia.

Assim, entre os dias 28 de julho e 2 de agosto, vão acontecer espetáculos durante seis dias consecutivos de teatro, ao ar livre, no espaço exterior da sede.

A abertura do festival será feita pela Peripécia teatro, com “Pó, depois segue-se a peça “Terra”, do Trigo Limpo Teatro ACERT; “Plastikus” da companhia Krisálida,;“Conto Contigo” da Peripécia; “Há Beira na Revolta” da ESTE – Estação Teatral do Fundão e esta série de espetáculos termina com “Afonso Henriques” interpretado pela companhia O Bando.

Os bilhetes terão de ser obtidos com antecedência, sendo a sua aquisição obrigatória até às 18 horas do próprio dia de cada um dos espetáculos. “O número de espetadores tem que ser limitado em função do número de reservas, que têm de ser feitas com antecedência para podermos organizar a plateia”, sustentou o diretor artístico.

De facto, os lugares serão marcados e limitados à lotação máxima do espaço e, apesar de todos os espetáculos decorrerem no exterior e de respeitarem as normas da dgs, a organização recomenda o uso de máscara, uma vez que serão “várias pessoas a partilhar o mesmo espaço.

Para os interessados, o preço do bilhete é de 2 euros por espetáculo e quem quiser assistir a todo o festival poderá adquirir o passe Lua-Cheia por 10 euros. De recordar, ainda, que após espetáculo, terá lugar uma tertúlia entre atores e público, na qual se irão debater os temas discutidos em cada uma das peças.

As reservas podem ser feitas através do e-mail peripecia@peripeciateatro.com ou através do número de telefone: 259n 106 498.