Lotação esgotada para o Rali do Alto Tâmega

O Rali do Alto Tâmega, quarta prova do Campeonato de Portugal de Ralis, que o CAMI Motorsport organizará este próximo fim de semana, vai ter lotação esgotada em termos de inscritos, já que foram recebidos 81 pedidos. A lista de inscritos oficial será divulgada esta terça-feira, mas, face ao momento que se vive atualmente, os números correspondem às expetativas no regresso da prova transmontana, 28 anos depois, ao patamar mais alto dos ralis nacionais.

Mais de meia centena (51) dos pilotos inscritos são do CPR, GT e Clássicos, sendo importante assinalar que nesta sua prova de estreia a Peugeot Rally Cup Ibérica terá nada menos que 16 equipas participantes com os novos 208 R4.

Para além do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), o rali é pontuável ainda no Campeonato de Portugal GT de Ralis, Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis, Campeonato Norte de Ralis, Peugeot Rally Cup Ibérica e Challenge R2&YOU.