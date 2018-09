O Município de Vila Real promoveu, entre os dias 27 de agosto e 8 de setembro, a XXII edição do Torneio Inter-Freguesias de Futsal, iniciativa que contou com a participação das freguesias de Abaças, Arroios, Folhadela, Freguesia de Vila Real, Lordelo, Mateus, Mondrões, Parada de Cunhos, Vila Marim, União das Freguesias de Adoufe e Vilarinho da Samardã e União das Freguesias de Mouçós e Lamares, num total de 110 crianças e 30 adultos/responsáveis envolvidos.

No dia 8 de setembro, depois dos jogos de apuramento do 3º/4º e 1º/2º classificados, realizou-se a cerimónia de encerramento do Torneio, no decorrer da qual foram eleitos o melhor marcador e melhor guarda – redes, equipa fair – play e equipa melhor apresentada. Nesta cerimónia foram também entregues medalhas de participação a todos os atletas e demais elementos das respetivas equipas.

Todos os participantes foram ainda presenteados com uma viagem a Lisboa para assistirem ao jogo de futebol entre Portugal – Itália, referente à 1ª jornada da Liga das Nações, que teve lugar no dia 10 de setembro, no estádio da Luz. De salientar a boa disposição, animação e convívio que permaneceu ao longo de toda a viagem.

FICA O REGISTO DOS PREMIADOS:

1º Classificado – Lordelo

2º Classificado – Freguesia de Vila Real

3º Classificado – Parada de Cunhos

4º Classificado – Mondrões

Melhor Marcador – Rodrigo Carvalho – Parada de Cunhos (23 – golos)

Melhor Guarda – Redes – Martim Moreira – Lordelo (5 golos sofridos)

Equipa Melhor Apresentada – Freguesia de Vila Real

Troféu Fair – Play – Abaças