Lojas de Vila Real aderem ao selo “Comércio Seguro”

O Município de Vila Real, em resposta à pandemia de COVID-19, que ameaça afetar vários setores da economia, lançou o selo “Comércio Seguro”.

Sensibilizar os comerciantes para a necessidade do cumprimento das normas legais de segurança e higiene, nesta fase de desconfinamento e abertura da economia em plena crise pandémica, é o objetivo da iniciativa que o Município de Vila Real está a levar a efeito junto do comércio local, em parceria com o Regia Douro Park, a Associação Comercial e Industrial de Vila Real e o ACES Douro I – Marão e Douro Norte.

No âmbito destas ações de sensibilização estão a ser visitados estabelecimentos comerciais onde, depois de verificado o cumprimento das orientações da Direção Geral de Saúde (DGS), no que respeita às regras de segurança e higiene, lhes é atribuído um selo de qualidade que garante aos clientes a fiabilidade das medidas adotadas.

Veja o vídeo: