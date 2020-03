Loja Social de Santa Marta de Penaguião interage com crianças do 1º ciclo

Na passada quinta-feira, os colaboradores da Loja Social do Município de Santa Marta de Penaguião deslocaram-se às escolas primárias do concelho para transmitir, partilhar, ouvir e aprender.

Numa conversa simples e próxima, as crianças do 1º ciclo ouviram falar de solidariedade, igualdade do género, direitos das crianças e respeito. Entre jogos e palavras, os serviços disponibilizados pela Loja Social, foram apresentados às nossas crianças, para que estas saibam que quer elas quer as suas famílias podem contar, quando precisarem, com a ajuda da loja social.

Um encontro rico em partilha de mensagens de solidariedade e entreajuda.

Um agradecimento ao Agrupamento de Escolas por ter permitindo a realização deste encontro em tempo letivo e um grande obrigada a todas as crianças que ouviram e se fizeram ouvir, partilhando o verdadeiro sentido da palavra solidariedade.