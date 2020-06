Loja Interativa de Turismo do Município Santa Marta Penaguião com selo “Clean & Safe”

A Loja Interativa de Turismo (LIT) do Município Santa Marta Penaguião recebeu o selo “Clean & Safe” no passado dia 1 de junho, pelo reconhecimento do total cumprimento das normas de segurança e de higiene recomendadas pelas autoridades de saúde para a proteção de todos quanto visitam aquele espaço.

O selo “Clean & Safe” é uma distinção atribuída pelo Turismo de Portugal e Turismo do Porto e Norte que visa reconhecer os estabelecimentos turísticos que assumam o compromisso de cumprir as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS). Com esta classificação, o Município de Santa Marta de Penaguião apresenta mais um indicador em como está empenhado em garantir aos seus visitantes e turistas todas as condições de higiene e segurança nesta altura que o país atravessa.

Como forma de preparação os colaboradores da Loja Interativa receberam indicações específicas sobre o protocolo interno municipal relativo ao surto do novo coronavírus, bem como relativamente às precauções básicas de prevenção e controlo da propagação do vírus.

A LIT funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.