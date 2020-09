Loja Interativa de Turismo de Vila Real bateu recorde de visitantes em agosto

A Loja Interativa de Turismo (LIT) de Vila Real bateu, no passado mês de agosto, o recorde de visitantes ultrapassando a marca das três mil interações num só mês (3017). Segundo a autarquia vila-realense, para este número, em muito contribuíram as visitas relacionadas com a Rota da Estrada Nacional 2 (EN2), um sucesso absoluto entre os portugueses que, após o desconfinamento ditado pelo abrandamento da pandemia, escolheram o país para as férias e percorrer a EN2, aproveitando as suas características e localização, onde se destacam as cidades e vilas do interior.

De facto, a procura do carimbo no passaporte, criado com o intuito de registar e identificar o turista da Rota da Estrada Nacional 2, atingiu valores nunca antes observados na LIT, com particular destaque para os visitantes nacionais, num total de 2673, que aproveitaram este período para (re)visitar a cidade e a região à procura de memórias de outros tempos, (re)descobrindo saberes e sabores. Sendo um dos pontos de passagem para recolha do carimbo da Rota da EN2, a LIT de Vila Real tem aproveitado este pretexto para promover e dar a conhecer o turismo local e regional, facultando informações sobre os seus produtos, monumentos, valores naturais, gastronomia, entre outros.

Recorde-se que a Estrada Nacional 2 (N2) é a mais extensa estrada portuguesa, somando 739,26 quilómetros, e a única na Europa que atravessa um país em toda a sua longitude. Estende-se de Norte a Sul, ligando a cidade de Chaves, em Trás-os-Montes, à cidade de Faro, no Algarve.