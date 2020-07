Loja CTT de Mondim de Basto já reabriu

Esta segunda-feira, dia 27, reabriu a loja CTT de Mondim de Basto. Recorde-se que a loja estava encerrada desde 2018 e que o executivo municipal, desde então, não poupou esforços para a sua reabertura.

“Este espaço faz parte da vida dos mondinenses. Eu costumo dizer que Mondim de Basto não era a mesma coisa sem os correios. Toda a gente que por aqui passou, fez crescer a casa e espero que a qualidade a que estávamos habituado se mantenha”, salientou a presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, Teresa Rabiço.

João Bento, CEO dos CTT, também esteve presente nesta reabertura que o deixou “orgulhoso” e “satisfeito”: “Com a reabertura desta loja, passamos a ter 13 lojas no distrito de Vila Real e mais 66 postos de correio, somos, seguramente, a rede económica mais presente no distrito de Vila Real. Somos uma rede única de proximidade e é assim que queremos ser vistos. É essa noção de proximidade, de sermos um parceiro das pessoas e das pequenas empresas que aqui estão que nos anima e que queremos recuperar, renovando um valor de confiança”, disse, acrescentando que, não há, para já, a ideia de trazer um balcão do banco CTT. Além disso, João Bento anunciou que, brevemente, será apresentada uma oferta dirigida ao comercio digital de pequenos produtores. “Esta presença no mundo digital, tirando partido da nossa proximidade, combina de forma única esta forma de estar”, concluiu.