«Lobos, raposas, leões e outros figurões» – livro de Alexandre Parafita em nova edição

“Lobos, raposas, leões e outros figurões” é um livro de Alexandre Parafita dirigido aos mais novos, que acaba de ser lançado em nova edição pela Texto Editores. Com ilustrações de Alberto Faria, esta obra é constituída por sete histórias de animais, recriadas a partir da tradição oral transmontana e narradas numa linguagem lúdica, ritmada e saborosa.

Trata-se de um livro que faz parte do Plano Nacional de Leitura. As histórias que o integram estão carregadas de humor e são especialmente úteis para as crianças que as teatralizam em ambiente escolar aproveitando o seu elevado alcance pedagógico. Os animais são, por sua vez, personagens carregadas de simbolismo, onde se cruzam os traços temperamentais dos seres humanos: os seus vícios, as suas virtudes, a sua moral.

Refira-se que, no final do livro, o autor apresenta e homenageia as fontes narradoras, algumas já falecidas (de Macedo de Cavaleiros, Sabrosa, Vila Real, Vila Pouca de Aguiar e Vimioso), que trouxeram até si estes tesouros da memória.