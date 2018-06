Livro “Nadir Afonso, o pintor de Cidades Geométricas”apresentado em Chaves

“Nadir Afonso, o pintor de Cidades Geométricas” é o nome do novo livro da flaviense Raquel Ramos, apresentado no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso.

Dirigida ao público juvenil, esta biografia foi apresentada pela autora como uma viagem à vida e obra de Nadir Afonso pela mão de três jovens. Reúne ilustrações de Nadir Afonso e conta a história de três jovens que se interessam pela vida e pela obra do pintor flaviense.

A cerimónia de apresentação, que contou com a presença do Vice-presidente da autarquia, Francisco Melo, e da Presidente da Fundação Nadir Afonso, Laura Afonso, ficou marcada pela atuação de 35 elementos do Grupo Coral da Escola EB2 Nadir Afonso, uma apresentação multimédia sobre as obras de Nadir Afonso, a cargo de três alunas de Artes Visuais da Escola Dr. António Granjo, e ainda pela recitação de um poema por parte de duas alunas da Escola Fernão de Magalhães.

A apresentação da obra esteve a cargo de Maritza Dias, coordenadora interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares e amiga da autora do livro.

Para a autora da obra, Raquel Ramos, Nadir Afonso é um ícone desta cidade, que deve ser aproveitado para atrair a Chaves não só os amantes da arte, mas também muitos turistas”.