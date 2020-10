Livro “Marinheiros da Esperança, na rota de Magalhães e Elcano” apresentado em Sabrosa

Decorrerá hoje, dia 23 de outubro (sexta-feira), em Sabrosa, a apresentação pública do livro “Marinheiros da Esperança, na rota de Magalhães e Elcano”.

Este livro, lançado em três idiomas, conta com prefácio dos três Chefes de Estado-Maior da Armada dos respetivos países.

O projeto, Marinheiros da Esperança, com coordenação do Centro Hospitalar de São João, tem como parceiros um conjunto de Serviços de Pediatria de vários Hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Espanhol, Italiano, Português, e é inspirado nas comemorações dos 700 anos da Marinha Portuguesa.

Neste âmbito, e como forma de se assinalar e celebrar os 500 anos da descoberta do Estreito de Magalhães, foi elaborado um livro que ilustra, com desenhos realizados por crianças e jovens internado, o feito de Fernão de Magalhães.

Nascido em Sabrosa, este navegador português, realizou, há 500 anos, aquela que hoje é conhecida como a primeira Viagem de Circum-Navegação do mundo. Falamos de um homem da história de Portugal que descobre o caminho marítimo que liga os oceanos Atlântico e Pacífico, batizado, até aos dias de hoje, como o Estreito de Magalhães.

O programa da apresentação pública deste livro contará com as seguintes iniciativas:

–14h30|15h30, PARQUE BB KING – EXPOSIÇÃO PERMANENTE “Os Locais e Culturas da Viagem de Fernão de Magalhães”;

–15h45|16h00, Estátua Fernão de Magalhães – Descerramento de placa comemorativa dos 500 anos da descoberta do Estreito de Magalhães;

–16h15|17h00, ESPAÇO MIGUEL TORGA, Apresentação do livro “Marinheiros da Esperança”.

Para salvaguarda a proteção de todos os presentes, as atividades decorrerão conforme as orientações emanadas pelas autoridades de saúde, nomeadamente no que diz respeito ao uso de máscara, distanciamento social e etiqueta respiratória.