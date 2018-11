Esta quinta-feira, no dia 8 de novembro, será lançado, no Hotel Miracorgo, o livro e documentário “Polo Norte: O Degelo Final”, um projeto documental do fotógrafo Pedro Rego que surgiu a partir da preocupação do autor com as alterações climáticas.

Neste documentário, em fotografia e vídeo, o autor pretende transmitir o que viu e passar o testemunho de habitantes do Ártico. Para além disso, Pedro Rego pretende aproximar o leitor das paisagens e da vida animal através do retrato da sua viagem ao Polo Norte.

O livro está inserido num projeto que contará com seis publicações relacionadas com lugares e animais ameaçados pelas alterações climáticas.

A entrada é gratuita e o evento realizar-se-á no auditório (piso -1).

