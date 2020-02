Livro de Veríssimo Dias apresentado no Centro de Interpretação do Jardim Botânico da UTAD

Veríssimo Dias apresentou na quinta-feira, 20 de fevereiro, o livro “Portuguesas: uma homenagem em 150 retratos”. A sessão realizou-se no Centro de Interpretação do Jardim Botânico da UTAD.

“Portuguesas: uma homenagem em 150 retratos” é o nome do livro de fotografias feito por Veríssimo Dias. Com esta obra, o autor pretende associar-se ao movimento de defesa dos direitos da mulher. Veríssimo Dias assume-se como um apaixonado pela fotografia e decidiu fazer um livro apenas com retratos de 150 mulheres tendo Rosa Mota na capa. Para o autor a realização desta obra “foi uma forma de prestar homenagem às mulheres”. Veríssimo Dias já fez outros livros de fotografias, sendo “Portuguesas: uma homenagem em 150 retratos”, a quinta obra do género e o quarto livro de retratos. No entanto, para o autor, nos outros livros “as mulheres estavam em minoria” e Veríssimo Dias sentia “uma espécie de dor na alma com essa situação”, portanto, decidiu fazer um livro “apenas com 150 mulheres” de forma a homenageá-las e a “restabelecer o equilíbrio” no seu mundo de livros de fotografia.

A capa da obra é uma fotografia da Rosa Mota. A atleta sente-se a “representar 5 milhões de mulheres espalhadas pelo país”. Embora o livro tenha apenas 150 retratos, Rosa Mota considera que as mulheres retratadas na obra representam de todas as portuguesas.

Mila Abreu é um dos rostos presentes no livro de Veríssimo Dias. A docente na Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro considera que “Portuguesas: uma homenagem em 150 retratos” é “um livro muito bonito” e que Veríssimo Dias “é uma pessoa que faz retratos maravilhosos” que vão ficar para o futuro. Mila Abreu acrescentou ainda que se sente muito honrada em ser uma das 150 pessoas fotografadas.

A sessão de apresentação do livro “Portuguesas: uma homenagem em 150 retratos” contou também com a presença de José da Silva Peneda, Presidente do Conselho Geral da Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro e representante da Altice, empresa patrocinadora da obra de Veríssimo Dias.

Manuel Almeida