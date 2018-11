“Comandante Carvalho Araújo, a identidade de um Herói”, este é o título do novo livro de Ribeiro Aires, editado pela câmara no âmbito das comemorações do centenário da morte de Carvalho Araújo, que será apresentado pelo Embaixador Seixas da Costa, este sábado, pelas 15h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Real.

Joaquim Ribeiro Aires é sub-diretor do jornal Notícias de Vila Real e já publicou as seguintes obras: A Primeira República em Sabrosa, Câmara Municipal de Sabrosa (1987), História da Escola Secundária de S. Pedro-Vila Real, Escola Secundária de S.Pedro (1995), História das Freguesias do Conselho de Vila Real (2007), A República no Distrito de Vila Real (1873 – 1933) – (2010), Vila Real Alegre, a Feira de Santo António (2014), Vila Real – R.I. 13, Memória da Grande Guerra (2018), entre outros.

Deixe o seu Comentário

Comentário