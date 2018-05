Ligação de Mondim de Basto à EN 210 vai avançar

É já denominada de “a obra do século” e vai avançar brevemente para ligar Mondim de Basto à EN 210.

A cerimónia de assinatura do contrato para execução da Ligação de Mondim a Celorico de Basto decorreu ontem, nos Paços do concelho de Mondim de Basto e contou com a presença do Secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme d’Oliveira Martins, do Presidente do Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal, S.A. e do representante da empresa que vai executar os trabalhos.

O Presidente da Câmara, Humberto Cerqueira, dirigiu as primeiras palavras da sua intervenção a todos os mondinenses que aguardaram, com alguma impaciência, mais de 30 anos pelo arranque da prometida obra. Depois, o autarca Mondinense, fazendo uma retrospetiva deste processo, reconheceu o esforço do governo que “honrou a sua palavra e em apenas um ano, depois da visita do Primeiro-Ministro António Costa em março de 2017, tem esta obra quase a arrancar”.

Esta obra está orçada em 7,6 milhões de euros e envolve a construção de uma nova estrada alternativa à EN 120 e EN 304, com 2,6 quilómetros de extensão, assim como a construção de duas novas pontes: uma sobre o Rio Tâmega, com 232 metros de extensão, e a outra sobre o Rio Veade, com 154 metros de extensão.

O Secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme d’Oliveira Martins, explicou que esta nova ligação vem contribuir para a coesão territorial, para a dinamização do tecido industrial e da economia local e regional.