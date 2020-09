Ligação de Mondim de Basto à EN 210 foi inaugurada

O Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, esteve ontem, dia 8 de setembro, em Mondim de Basto para inaugurar a nova ligação de Mondim à EN 210.

O momento foi apreciado por dezenas de Mondinenses que quiseram vivenciar o momento da abertura integral da circulação automóvel na nova Ponte sobre o Rio Tâmega.

Como referiu no seu discurso a Presidente da Câmara, Teresa Rabiço, “esta data vai ficar gravada na memória e na história de todos os Mondinenses, por se tratar de uma obra necessária e desejada há muitos anos pela população do concelho.”

A criação desta nova travessia foi desenvolvida no âmbito da empreitada de construção da 1º fase da Variante à EN210, também denominada Via do Tâmega e representou um investimento global de 7,6 milhões de euros.

Mas a autarca Mondinense adiantou ainda que “a obra ainda não está acabada. Falta a reposição da ligação à ponte antiga, que se vai concretizar e garantir o acesso aos moradores desta rua e a quem quiser aceder ao rio Tâmega”.

O Ministro das Infraestruturas considerou que a execução desta empreitada “representa a justiça e o sinal de respeito pela luta e pelo trabalho da população Mondinense”.

Pedro Nuno Santos reconheceu a necessidade de se apostar nas acessibilidades aos territórios do interior e de baixa densidade, onde pequenos investimentos fazem a diferença para a mobilidade e o desenvolvimento das regiões.

A nova de ligação de Mondim de Basto à EN210 representa uma redução significativa no tempo das deslocações e ligações a Celorico de Basto, à Autoestrada A4 e ao resto do país, para além de maiores condições de segurança e conforto.

A nova ponte sobre o Rio Tâmega concretiza aquilo que são os padrões da mobilidade de futuro, incluindo uma ciclovia e acesso para peões. Simboliza também uma maior centralidade entre os Municípios de Basto e o reforço da coesão territorial de toda a região.

Nesta data foi ainda anunciado que o Projeto de Execução para a construção do troço da Variante à EN 210 entre Lordelo e Corgo, no concelho de Celorico de Basto, se encontra na fase final de elaboração. A sua concretização vai permitir uma ligação mais rápida a um outro eixo rodoviário fundamental na região, que é a Autoestrada A7.